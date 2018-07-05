Посольство США призвало РоSSию немедленно освободить политзаключенных

В дипломатическом ведомстве отметили, что сегодняшний приговор вынесен по сомнительным обвинениям.

Посольство США считает, что приговор суда в Крыму активисту Владимиру Балуху к 5 годам колонии был вынесен по сомнительным обвинениям.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter .

Crimean activist Volodymyr Balukh, on a hunger strike since March, was just sentenced to 5 years in prison on highly questionable charges. #Russia must free political prisoners NOW. #worldcup #fairplay — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 июля 2018 г.

"Крымский активист Владимир Балух, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам тюрьмы по очень сомнительным обвинениям. РоSSия должна освободить политзаключенных СЕЙЧАС", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее сегодня стало известно о приговоре Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

4 августа 2017 года суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное, утверждающего, что Балух его избил.

Балух был задержан 8 декабря 2016 года. В ходе обысков с крыши его дома роSSийские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.