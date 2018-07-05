Посольство США призвало РоSSию немедленно освободить политзаключенных

"Крымский активист Владимир Балух, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам тюрьмы по очень сомнительным обвинениям. РоSSия должна освободить политзаключенных СЕЙЧАС", - сказано в заявлении.
Напомним, ранее сегодня стало известно о приговоре Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.
4 августа 2017 года суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное, утверждающего, что Балух его избил.
Балух был задержан 8 декабря 2016 года. В ходе обысков с крыши его дома роSSийские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.