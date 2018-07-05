Геращенко назвала ситуативное большинство в Раде "ширкой"

"По принципу «назло маме отморожу уши» проголосовали технический закон, лишь бы без БПП".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала ситуативное большинство в парламенте, которое образовалось в четверг, "ширкой". Так в 2009 году называли несостоявшуюся широкую коалицию Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.

"Депутаты радовались, как дети, когда устроили ширку (все, кроме БПП) и по принципу «назло маме отморожу уши» проголосовали технический закон, лишь бы не изменение ЦИК и без БПП", - таким образом прокомментировала Геращенко сегодняшнее голосование за законопроект №6518 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов.

Он был принят в первом чтении 240 голосами, из которых только 10 были от депутатов Блока Петра Порошенко.

По мнению Геращенко, Верховная Рада сегодня взяла на себя политическую ответственность за то, что ЦИК "имени Януковича-Охендовского" остается.

Напомним, ситуативное большинство при голосовании за законопроект №6518 объединило все фракции и группы, кроме БПП, вместе с внефракционными депутатами. "Народный фронт" дал 77 голосов из 81, "Оппоблок" - 34 из 43, "Самопомощь" - 20 из 25, "Возрождение" - 22 из 24, "Радикальная партия" - 20 из 21, "Батькивщина" - 17 из 20, "Воля народа" - 9 из 19, внефракционные - 31 из 54.

Это произошло после того, как БПП отказался участвовать в работе парламента из-за разногласий по вопросу нового состава Центризбиркома. Лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк заявил, что демарш БПП является попыткой запустить процесс внеочередных парламентских выборов.