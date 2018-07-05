"Лжецы и преступники": Валенса жестко раскритиковал действующую власть Польши
Бывший президент Польши Лех Валенса, который присоединился к протестам в защиту судей Верховного суда, считает «преступниками» действующую власть Польши, в частности лидера правящей партии Ярослава Качиньского.
Об этом он заявил в беседе с Super Express, передает
Валенса рассказал, что «есть план» выхода из сложившейся ситуации из-за скандальной судебной реформы, но для его реализации нужно больше людей на улицах.
«Я останусь на несколько дней в Варшаве и посмотрю. У меня есть план, но мне нужно больше людей. Надо начать с признания того, что нарушители Конституции являются преступниками», — сказал Валенса, уточнив, что считает преступниками президента Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра юстиция Збигнева Зьобро.
Однако самым большим преступником, по его словам, является лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский, который «влияет на решения и принимает их». Валенса заявил, что готов встретиться с Качиньским, но тот на это не согласится.
«Потому что он боится. Он трус. Ходячий трус», — сказал экс-президент Польши.
Речь премьера Моравецкого Европарламенте в защиту скандальной реформы Валенса назвал лживой, а самого премьера — «лжецом и преступником». «Это чудовищная ложь. И он думает, что кто-то в это поверит?» — сказал Валенса.
Как сообщалось, в Польше проходят протесты против изменения судебной системы, согласно которым значительная часть судей Верховного суда страны должны уйти на пенсию.
В понедельник Европейский Союз начал процедуру против Польши в связи с законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава «нарушила европейские нормы верховенства права».
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Политика
05.07.2018 16:34