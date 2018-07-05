Евросоюз заявит о продлении санкций против РоSSии перед встречей Путина и Трампа, - СМИ
Политическое решение о продлении санкций Евросовет принял еще неделю назад.
Фото: Вести Экономика
Европейский союз продолжил экономические санкции против РоSSии еще на шесть месяцев. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"ЕС продлил свои экономические санкции против РоSSии на шесть месяцев. Решение будет официально опубликовано в журнале в понедельник - за неделю до встречи в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путин", - написал Йозвяк.
The EU has prolonged its economic sanctions on #Russia by six months. Will be in the EU official journal on Monday - a week before the Helsinki meeting between Trump & Putin. #Ukraine#Crimea
В конце июня совет ЕС принял политическое решение о продлении экономических санкций против РоSSии еще на шесть месяцев.
Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Евросоюза за решение продлить санкции против РФ. Украина также расширила санкционный список для синхронизации санкций с международным сообществом.
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