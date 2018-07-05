Евросоюз заявит о продлении санкций против РоSSии перед встречей Путина и Трампа, - СМИ

Политическое решение о продлении санкций Евросовет принял еще неделю назад.

Евросоюз заявит о продлении санкций против РоSSии перед встречей Путина и Трампа, - СМИ
Фото: Вести Экономика

Европейский союз продолжил экономические санкции против РоSSии еще на шесть месяцев. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС продлил свои экономические санкции против РоSSии на шесть месяцев. Решение будет официально опубликовано в журнале в понедельник - за неделю до встречи в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путин", - написал Йозвяк.

The EU has prolonged its economic sanctions on #Russia by six months. Will be in the EU official journal on Monday - a week before the Helsinki meeting between Trump & Putin. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июля 2018 г.

В конце июня совет ЕС принял политическое решение о продлении экономических санкций против РоSSии еще на шесть месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Евросоюза за решение продлить санкции против РФ. Украина также расширила санкционный список для синхронизации санкций с международным сообществом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножомВ Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножом
Военные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под АвдеевкойВоенные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под Авдеевкой
Нардеп Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИНардеп Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
"Вернись живым" передал военным уже тысячу планшетов для корректировки огня"Вернись живым" передал военным уже тысячу планшетов для корректировки огня
Евросоюз приостановил финансовую помощь МолдовеЕвросоюз приостановил финансовую помощь Молдове
Китай передал Украине 50 автомобилей скорой помощиКитай передал Украине 50 автомобилей скорой помощи
Макфол: Трамп и его команда не на одной стороне в вопросе РоSSии и УкраиныМакфол: Трамп и его команда не на одной стороне в вопросе РоSSии и Украины
Комитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборыКомитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборы
Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный судУкраина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный суд
Курц призвал Евросоюз к укреплению диалога с РоSSиейКурц призвал Евросоюз к укреплению диалога с РоSSией
Митрополит УПЦ МП Софроний заявил, что не подписывал заявление против автокефалииМитрополит УПЦ МП Софроний заявил, что не подписывал заявление против автокефалии
Торговая палата США выступила против "торговых войн" ТрампаТорговая палата США выступила против "торговых войн" Трампа
В РоSSии допустили обмен Сенцова на роSSийских заключенныхВ РоSSии допустили обмен Сенцова на роSSийских заключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости