Рада собрала голоса для принятия решений без БПП
Парламент показал, что может работать без президентской фракции.
Верховная Рада собрала голоса для принятия решений без фракции Блока Петра Порошенко, которая отказалась участвовать в принятии решений.
За законопроект №6518 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов.
После этого по требованию фракций "Народного фронта" и "Радикальной партии" был объявлен перерыв для проведения совещания, на которое позвали руководство Блока Петра Порошенко.
Предыдущее совещание БПП проигнорировал.
"Наличие 240 свидетельствует о абсолютной работоспособности Верховной Рады, согласно закону. И никаких оснований говорить о роспуске парламента на сегодня нет", - сказал в комментарии LB.ua депутат Леонид Емец из "Народного фронта".
Напомним, утром 5 июля во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. Коалиционная фракция "Народного фронта" дала лишь 10 голосов. После этого Блок Петра Порошенко отказался участвовать в голосованиях.
Лидер "Самопомощи" Олег Березюк заявил, что таким образом власть пытается запустить процесс внеочередных выборов.
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