Рада собрала голоса для принятия решений без БПП

Парламент показал, что может работать без президентской фракции.

Рада собрала голоса для принятия решений без БПП
Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада собрала голоса для принятия решений без фракции Блока Петра Порошенко, которая отказалась участвовать в принятии решений.

За законопроект №6518 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов.

После этого по требованию фракций "Народного фронта" и "Радикальной партии" был объявлен перерыв для проведения совещания, на которое позвали руководство Блока Петра Порошенко.

Предыдущее совещание БПП проигнорировал.

"Наличие 240 свидетельствует о абсолютной работоспособности Верховной Рады, согласно закону. И никаких оснований говорить о роспуске парламента на сегодня нет", - сказал в комментарии LB.ua депутат Леонид Емец из "Народного фронта".

Напомним, утром 5 июля во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. Коалиционная фракция "Народного фронта" дала лишь 10 голосов. После этого Блок Петра Порошенко отказался участвовать в голосованиях.

Лидер "Самопомощи" Олег Березюк заявил, что таким образом власть пытается запустить процесс внеочередных выборов.


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