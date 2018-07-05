ГПУ изменила подозрение Добкину

Дело о земельных махинациях в Харькове готовят к передаче в суд.

ГПУ изменила подозрение Добкину
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Генеральная прокуратура изменила подозрение депутату Верховной Рады Михаилу Добкину.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что вслед за этим последует изменение подозрений другим фигурантам уголовного производства, по которому проходит Добкин, досудебное расследование будет закрыто, а его материалы откроют стороне защиты. "После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути", - написала Сарган в фейсбуке.

Напомним, 29 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Добкина.

По версии следствия, в результате противоправных действий Добкина, совершенных им по предварительному сговору с группой других лиц, из собственности территориальной общины Харькова незаконно изъяли земельные участки общей площадью более 77 га, что причинило ей убытки в размере почти 227 млн грн. Действия Добкина квалифицированы по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции от 05.04.2001) - злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия, а таже ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины - обман с целью реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова.

13 июля 2017 года Верховная Рада сняла с Добкина депутатскую неприкосновенность, а также дала согласие на его задержание и арест.

Печерский райсуд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен, который за него внесли Вадим Новинский и Борис Колесников.


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