Березюк назвал демарш БПП попыткой запустить внеочередные выборы

"Четыре года они воровали бюджет страны, теперь нужно прикрыть этот грабеж таким рейвахом".

Лидер фракции "Самопомощь" в Верховной Раде Олег Березюк считает, что отказ фракции Блока Петра Порошенко от голосований - это попытка запустить процесс внеочередных выборов.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Это желание искусственного развала парламента. Украина должна идти стабильным политическим курсом. В стране должны состояться согласно графика президентские выборы, а потом - парламентские. Кто-то хочет возмутить воду, бросить страну в коловорот непредсказуемых событий и кто от этого выиграет? Никто не знает. Нельзя допустить этого анархического способа управления государством. В течение четырех лет они прекрасно воровали бюджет страны, теперь нужно прикрыть этот грабеж таким вот рейвахом. Нет! Дойти до конца, пойти на нормальные выборы и получить оценку избирателей. Более того - нельзя распускать этот парламент, пока не будет принят закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками. Без этого олиграхическая власть перехватит власть на следующих выборах, обманет своими невероятными коррупционными деньгами, которые они насобирали за четыре года", - сказал он.

Он сказал, что БПП использует политику "лови вора" в вопросе назначения новых членов Центризбиркома: "Когда жулики что-то воруют, они создают шум в другом месте".

Березюк уверен, что президент Петр Порошенко причастен к этому кризису.

"Парламенту нужно принять изменения в закон об Антикоррупционном суде. Интересно, чья это была ошибка? Интересно, кто вносил этот закон с такой ошибкой? Конечно, что это был Президент Украины. Нужно было проголосовать за Центральную избирательную комиссию. Почему не проголосовали? Хочется сохранить старую управляемую и пойти на выборы без нового закона о выборы? Конечно, что хочется - олигархической бандитской власти", - заявил Березюк.

Напомним, утром 5 июля во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. Коалиционная фракция "Народного фронта" дала лишь 10 голосов. После этого Блок Петра Порошенко отказался участвовать в голосованиях.