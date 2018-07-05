НАБУ завершило расследование хищения 16 млн по проекту "Стена"
Материалы дела переданы для ознакомления стороне защиты.
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование хищения более 16 млн грн при реализации пограничного фортификационного проекта "Стена". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"4 июля материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты, после этого будет составлен обвинительный акт, и дело передадут в суд", - сообщили в бюро.
Установлено, что за счет завышения объемов фактически выполненных работ, нецелевого использование средств и других коррупционных действий государству был нанесен ущерб более чем на 16,68 млн гривень.
Напомним, досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществляется с марта 2016 года.
Среди подозреваемых по делу - начальник строительства ресурсного обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины Александр Томанюк, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Владимир Целко, офицер производственно-технического отделения Вячеслав Майданович, директор ООО "БуцЦетр Витязь" Александр Кашуба, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский облавтодор" Сергей Значко.
Проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", который начали реализовывать в 2014 году, почти полностью реализован только в Харьковской области.
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05.07.2018 12:41