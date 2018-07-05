РоSSийские тюремщики не обнаружили у Гриба признаков избиения
Пресс-служба ФСИН сообщает, что с Павлом все в порядке и он ни на что не жалуется.
РоSSийская служба исполнения наказаний отрицает физическое насилие над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Такое заявление сегодня обнародовала пресс-служба ФСИН, передает "Интерфакс-Украина".
"При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе медицинского осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено", - сообщили во ФСИН.
Гриб также не обращался в администрацию учреждения с заявлениями о фактах противоправных действий в своем отношении ходе этапирования. Состояние здоровья политзаключенного называют "удовлетворительным", "медикаментозное лечение получает в полном объеме согласно имеющимся у него заболеваниям".
Ранее сегодня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат роSSийского коллеги Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав арестованных украинских граждан Павла Гриба и Станислава Клыха.
Во вторник отец украинца, Игорь Гриб, сообщил, что при этапировании в Ростов-на-Дону Павла жестоко избили другие заключенные. Также сообщалось, что у Павла отобрали все его вещи и продукты питания, переданные накануне из украинского генконсульства.
Напомним, в августе прошлого года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси. 7 сентября стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее МИД Украины подтвердил местонахождение украинца.Уголовное дело обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.07.2018 12:41
05.07.2018 12:42