Сестра Сенцова встретилась с ним в колонии
В последний раз Наталья Каплан виделась с братом в 2014 году.
Двоюродная сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги Тюменской области РоSSии
Об этом она сообщила "Громадському".
"Я была на свидании с Олегом, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала Каплан.
В последний раз Наталья виделась с Олегом во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону - в 2014 году.
Сегодня уже 53-й день голодовки Сенцова. Он был задержан в 2014 году. А в 2015-м ему предъявили обвинение в терроризме и приговорили к 20 годам тюрьмы.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.07.2018 12:41