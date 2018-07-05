Сестра Сенцова встретилась с ним в колонии

В последний раз Наталья Каплан виделась с братом в 2014 году.

Двоюродная сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги Тюменской области РоSSии

Об этом она сообщила "Громадському".

"Я была на свидании с Олегом, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала Каплан.

В последний раз Наталья виделась с Олегом во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону - в 2014 году.

Сегодня уже 53-й день голодовки Сенцова. Он был задержан в 2014 году. А в 2015-м ему предъявили обвинение в терроризме и приговорили к 20 годам тюрьмы.