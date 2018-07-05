Порошенко подписал закон о национальной безопасности

"Это важная веха для реформирования всей страны, в первую очередь сектора обороны".

Порошенко подписал закон о национальной безопасности
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в четверг, 5 июля, подписал закон о национальной безопасности.

"Это важная веха для реформирования всей страны, в первую очередь сектора обороны и безопасности. Главное - этим законом мы твердо подчеркиваем курс Украины на европейскую и евроатлантической интеграции. Мы подтверждаем, что наше государство, украинский народ четко определился со своим будущим - это будущее в семье народов свободного мира", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент сообщил, что будет говорить по поводу этого закона с министром обороны Соединенных Штатов. Он также напомнил, что Украина сейчас ожидает дополнительную оборонительную, финансовую помощь со стороны США.

Закон предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также главнокомандующему подчиняется командующий Объединенных сил. Главнокомандующий является самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, он назначается на должность и увольняется Президентом.

Кроме того, согласно закону, министр обороны назначается на должность парламентом по представлению Президента из числа гражданских лиц. Первый заместитель и заместители министра также назначаются на должности из числа гражданских лиц. Норма о назначении министра обороны и его заместителей из числа гражданских лиц вступит в силу с 2019 года.

В свою очередь нормы о главнокомандующем, Генеральном штабе и видах отдельных родов войск вступят в силу с 2021 года.

Также законом устанавливается парламентский контроль за деятельностью Службы безопасности Украины.

Предусматривается создание комитета Верховной Рады, который будет контролировать деятельность государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов спецназначения и разведывательных органов.


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