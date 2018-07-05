Тимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президента

Президент начал "глубокий переговорный процесс" с главарями оккупированных территорий Донбасса, говорит лидер "Батькивщины".

Нардеп Юлия Тимошенко утверждает, что президент Петр Порошенко придумал способ не проводить выборы президента в 2019 году. Об этом она сообщила в Facebook.

"Порошенко хочет в принципе не проводить выборы президента ... Порошенко хочет инициировать начало войны", - пишет она.

По словам Тимошенко, сейчас президент начал "глубокий переговорный процесс" с главарями оккупированных территорий Донбасса.

"Он хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины. Он хочет, чтобы все горело. Поэтому он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе", - отмечает лидер "Батькивщины".

Она предупредила Порошенко, что расскажет всему миру о его коварном плане.

"И мы не дадим вам этого сделать!" - подчеркнула Тимошенко.

Как известно, Тимошенко и Порошенко планируют побороться за пост президента на выборах, которые запланированы на весну 2019 года. Согласно последним опросам, лидером президентского рейтинга сейчас является Тимошенко. Действующий президент только на 5-м месте.