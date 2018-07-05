Тимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президента

Президент начал "глубокий переговорный процесс" с главарями оккупированных территорий Донбасса, говорит лидер "Батькивщины".

Тимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президента
Фото: ba.org.ua

Нардеп Юлия Тимошенко утверждает, что президент Петр Порошенко придумал способ не проводить выборы президента в 2019 году. Об этом она сообщила в Facebook.

"Порошенко хочет в принципе не проводить выборы президента ... Порошенко хочет инициировать начало войны", - пишет она.

По словам Тимошенко, сейчас президент начал "глубокий переговорный процесс" с главарями оккупированных территорий Донбасса.

"Он хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины. Он хочет, чтобы все горело. Поэтому он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе", - отмечает лидер "Батькивщины".

Она предупредила Порошенко, что расскажет всему миру о его коварном плане.

"И мы не дадим вам этого сделать!" - подчеркнула Тимошенко.

Как известно, Тимошенко и Порошенко планируют побороться за пост президента на выборах, которые запланированы на весну 2019 года. Согласно последним опросам, лидером президентского рейтинга сейчас является Тимошенко. Действующий президент только на 5-м месте.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножомВ Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножом
Военные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под АвдеевкойВоенные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под Авдеевкой
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко подписал закон о национальной безопасностиПорошенко подписал закон о национальной безопасности
Порошенко: Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя хозяевами родной землиПорошенко: Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя хозяевами родной земли
На Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - ПорошенкоНа Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - Порошенко
Комитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборыКомитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборы
Порошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать УкраинуПорошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать Украину
Порошенко в Сербии подтвердил непризнание Украиной КосовоПорошенко в Сербии подтвердил непризнание Украиной Косово
Порошенко во вторник отправится в СербиюПорошенко во вторник отправится в Сербию
РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"
Порошенко призывает отреагировать на узников Кремля, как на отравление в СолсбериПорошенко призывает отреагировать на узников Кремля, как на отравление в Солсбери
Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSииПорошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости