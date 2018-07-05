Литва вступила в "клуб богатых стран"

Процесс вступления Литвы в ОЭСР занял около трех лет.

?Литва вступила в "клуб богатых стран"
Фото: Макс Левин

Литва с 5 июля стала полноправным, 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), известной также под названием "клуб богатых стран". Об этом сообщается на сайте ОЭСР.

Процесс вступления Литвы в организацию занял около трех лет. Договор об условиях вступления был подписан генсеком ОЭСР и президентом Литвы Далией Грибаускайте 30 мая 2018 года, пройдя после этого ратификацию в литовском Сейме.

Другие балтийские страны вступили в ОЭСР раньше: Эстония — в 2010 году, Латвия — в 2016-м.

Организация экономического сотрудничества и развития - международная организация, объединяющая наиболее экономически развитых стран мира - большинство государств Европейского Союза, США, Австралию, Корею, Японию и другие. Штаб-квартира расположена в Париже (Франция).

Договор о ОЭСР был подписан 14 декабря 1960 в Париже, вступил в действие 30 сентября 1961. Договор заключен с целью координации экономической политики стран-членов ОЭСР и оказания помощи развивающимся странам. ОЭСР также активно сотрудничает с государствами мира, которые не являются членами организации, в рамках специализированных программ, международных мероприятий и т.п.


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