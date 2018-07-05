Украина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кори

До сих пор ЮНИСЕФ закупала для Украины бельгийскую Priorix.

Украина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кори
Фото: vaccineingredients.net

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для закупки через международные специализированные организации вакцины против кори, паротита (свинки) и краснухи "М-М-Р ІІ" американского производителя Merck Sharp & Dohme Corp. (MSD).

Соответствующий приказ был подписан 3 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляет закупку и доставку в страну иммунобиологических препаратов, за средства госбюджета 2017 года должно быть закуплено 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства MSD. В настоящее время с компанией уже подписан контракт, препарат находится на стадии производства.

В настоящее время в Украину поставляют бельгийскую вакцину Priorix производства GlaxoSmithKline, преквалифицированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В 2017 году в Украине началась вспышка кори, причиной которой стал низкий уровень охвата иммунизацией.

По данным Центра общественного здоровья, с начала 2018 года по состоянию на 4 июля корью заболели 24,027 тыс. чел., из них 14,345 - дети. От вызванных заболеванием осложнений скончались 12 чел. – восемь детей и четыре взрослых.


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