Украина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кори

До сих пор ЮНИСЕФ закупала для Украины бельгийскую Priorix.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для закупки через международные специализированные организации вакцины против кори, паротита (свинки) и краснухи "М-М-Р ІІ" американского производителя Merck Sharp & Dohme Corp. (MSD).

Соответствующий приказ был подписан 3 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляет закупку и доставку в страну иммунобиологических препаратов, за средства госбюджета 2017 года должно быть закуплено 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства MSD. В настоящее время с компанией уже подписан контракт, препарат находится на стадии производства.

В настоящее время в Украину поставляют бельгийскую вакцину Priorix производства GlaxoSmithKline, преквалифицированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В 2017 году в Украине началась вспышка кори, причиной которой стал низкий уровень охвата иммунизацией.

По данным Центра общественного здоровья, с начала 2018 года по состоянию на 4 июля корью заболели 24,027 тыс. чел., из них 14,345 - дети. От вызванных заболеванием осложнений скончались 12 чел. – восемь детей и четыре взрослых.