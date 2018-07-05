Евросоюз приостановил финансовую помощь Молдове

Молдавская сторона не выполнила политические условия.

Европейская комиссия приостановила решение о предоставлении Молдове финансовой помощи в размере 100 миллионов евро.

Об этом проинформировали в Делегации ЕС в Республике Молдова, сообщает Укринформ.

«Финансирование в рамках Программы макрофинансовой помощи для Молдовы было обусловлено успешной реализацией конкретных мер экономической политики, включенных в Меморандум о взаимопонимании, и выполнением политических условий, связанных с уважением демократических механизмов, верховенства права и прав человека», - говорится в обнародованном пресс-коммюнике Делегации.

Сообщается также, что проведенный Еврокомиссией совместно со Службой внешних связей ЕС анализ показал, что политические условия молдавской стороной не были выполнены.

Подчеркивается, что анализ был проведен в контексте последних политических событий в Молдове, связанных, в частности, с решением Верховного суда Молдовы о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

«Таким образом, на основании проведенного анализа, перевод первого транша финансовой помощи для Молдовы было приостановлено», - отмечается в коммюнике Делегации ЕС в Кишиневе.

Как сообщалось, ранее Верховный суд Молдовы аннулировал результаты выборов мэра Кишинева, победу на которых одержал лидер партии «Платформа «Достоинство и правда»» Андрей Нэстасе.