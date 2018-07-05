Удерживаемый в плену боевиков "ДНР" журналист Асеев объявил голодовку

"Стас содержится в сыром помещении, болеет, не получает необходимых лекарств".

Удерживаемый в плену боевиков "ДНР" журналист Асеев объявил голодовку
Фото: zn.ua

Украинский журналист и блогер Станислав Асеев, который уже год находится в плену у боевиков "ДНР", неделю назад начал голодовку.

Об этом сообщил в Фейсбуке нардеп Егор Фирсов.

По его словам, к таком решению Асеева подтолкнуло плохое обращение.

"Стас содержится в сыром помещении, болеет, не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом", - написал Фирсов.

Он также призвал международные организации обратить внимание на факт голодовки и по возможности способствовать скорейшему обмену журналиста.

Напомним, Асеев, несмотря на оккупацию Донецка боевиками "ДНР", не покидал город и под псевдонимом "Васин" публиковался в украинских СМИ. В начале июня 2017 года Асеев пропал.

Позже правозащитная организация Human Rights Watch получила информацию о том, что Асеев находится под стражей "силовых структур" "ДНР". Террористы обвиняют его в "шпионаже".


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