Удерживаемый в плену боевиков "ДНР" журналист Асеев объявил голодовку
"Стас содержится в сыром помещении, болеет, не получает необходимых лекарств".
Украинский журналист и блогер Станислав Асеев, который уже год находится в плену у боевиков "ДНР", неделю назад начал голодовку.
Об этом сообщил в Фейсбуке нардеп Егор Фирсов.
По его словам, к таком решению Асеева подтолкнуло плохое обращение.
"Стас содержится в сыром помещении, болеет, не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом", - написал Фирсов.
Он также призвал международные организации обратить внимание на факт голодовки и по возможности способствовать скорейшему обмену журналиста.
Напомним, Асеев, несмотря на оккупацию Донецка боевиками "ДНР", не покидал город и под псевдонимом "Васин" публиковался в украинских СМИ. В начале июня 2017 года Асеев пропал.
Позже правозащитная организация Human Rights Watch получила информацию о том, что Асеев находится под стражей "силовых структур" "ДНР". Террористы обвиняют его в "шпионаже".
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