ЦИК должна быть представлена всеми парламентскими партиями, – "Відродження"

В партии предложили пропорционально распределить представительство в ЦИК.

ЦИК должна быть представлена всеми парламентскими партиями, – "Відродження"
Фото: vidrodzhennya.org.ua

Новый состав ЦИК должен быть сформирован из представителей всех политических партий, присутствующих в парламенте, в том числе, нардепов из оппозиционных политических сил и депутатских групп. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь.

«В любой цивилизованной демократической стране делается все для того, чтобы Центральная избирательная комиссия была максимально представлена всеми политическими партиями, если, конечно, нет намерения фальсифицировать выборы. Сегодня власть пытается установить монополию на ЦИК, а это значит, что готовятся фальсификации», – заявил Виктор Бондарь.

Он призвал парламентскую коалицию придерживаться демократических принципов и обеспечить в новом составе ЦИК пропорциональное представительство всех парламентских сил.

«Мы уже видели ваши подходы при формировании комитетов ВРУ, когда оппозиция не получила ни одного комитета или хотя бы должности заместителя. Как следствие – сегодня приходится ходить к вам и постоянно клянчить, чтобы вопросы, насущные для людей, внести в повестку дня. Поэтому мы требуем пропорционально распределить представительство в ЦИК между всеми политическими силами, присутствующими в этом парламенте, включая оппозиционные», – отметил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножомВ Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножом
Военные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под АвдеевкойВоенные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под Авдеевкой
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Блок рекламы


Похожие новости
В ЕБРР, МВФ и Всемирном банке прокомментировали формирования нового состава НКРЭКПВ ЕБРР, МВФ и Всемирном банке прокомментировали формирования нового состава НКРЭКП
Украина должна получить надежду на вступление в НАТО - декларация Парламентской ассамблеи АльянсаУкраина должна получить надежду на вступление в НАТО - декларация Парламентской ассамблеи Альянса
Столтенберг: РоSSия должна признать ответственность за крушение MH17Столтенберг: РоSSия должна признать ответственность за крушение MH17
Порошенко: законопроект об Антикоррупционном суде должен быть принят и подписан в июнеПорошенко: законопроект об Антикоррупционном суде должен быть принят и подписан в июне
Судьи принимают решения в ликвидированных судах. Для этого надо быть очень смелым, - в.о. главы ВСУСудьи принимают решения в ликвидированных судах. Для этого надо быть очень смелым, - в.о. главы ВСУ
Помпео: РоSSия должна вывести свои силы из Абхазии и Южной ОсетииПомпео: РоSSия должна вывести свои силы из Абхазии и Южной Осетии
Всемирный банк назвал украинские реформы эффективными, - НБУВсемирный банк назвал украинские реформы эффективными, - НБУ
РоSSия должна убрать свои войска с Донбасса, - ВолкерРоSSия должна убрать свои войска с Донбасса, - Волкер
Отравление в Черкассах могло быть диверсией, - ГрицакОтравление в Черкассах могло быть диверсией, - Грицак
Лусварги не был в списках на обмен с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии, - СБУЛусварги не был в списках на обмен с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии, - СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости