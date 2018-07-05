ЦИК должна быть представлена всеми парламентскими партиями, – "Відродження"

В партии предложили пропорционально распределить представительство в ЦИК.

Новый состав ЦИК должен быть сформирован из представителей всех политических партий, присутствующих в парламенте, в том числе, нардепов из оппозиционных политических сил и депутатских групп. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь.

«В любой цивилизованной демократической стране делается все для того, чтобы Центральная избирательная комиссия была максимально представлена всеми политическими партиями, если, конечно, нет намерения фальсифицировать выборы. Сегодня власть пытается установить монополию на ЦИК, а это значит, что готовятся фальсификации», – заявил Виктор Бондарь.

Он призвал парламентскую коалицию придерживаться демократических принципов и обеспечить в новом составе ЦИК пропорциональное представительство всех парламентских сил.

«Мы уже видели ваши подходы при формировании комитетов ВРУ, когда оппозиция не получила ни одного комитета или хотя бы должности заместителя. Как следствие – сегодня приходится ходить к вам и постоянно клянчить, чтобы вопросы, насущные для людей, внести в повестку дня. Поэтому мы требуем пропорционально распределить представительство в ЦИК между всеми политическими силами, присутствующими в этом парламенте, включая оппозиционные», – отметил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження».