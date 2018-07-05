ГПУ реорганизовала два структурных подразделения и создала департамент
Генпрокурор Юрий Луценко подписал соответствующий приказ 2 июля.
Генеральная прокуратура реорганизовала два структурных подразделения и создала один департамент.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Отмечается, что 2 июля генпрокурор Юрий Луценко подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственного Государственному бюро расследований, в составе трех управлений и двух - отделов на правах отдельных структурных подразделений.
В компетенцию одного из управлений входит осуществление надзора за соблюдением Госбюро законов при проведении досудебного расследования.
Два других управления - Управление процессуального руководства по уголовным производствам следователей Главного следственного управления и управление организации процессуального руководства по уголовным производствам следственных региональных прокуратур - созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства.
Одновременно ликвидированы два структурных подразделения ГПУ - департамент процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и управление надзорной деятельности по уголовным производствам следственных органов Главного следственного управления.
Напомним, ранее ГПУ заявляла, что намерена реорганизовать департамент спецрасследований в следственное управление. Начальник департамента Сергей Горбатюк заявил, что не намерен подавать в отставку в связи с реорганизацией департамента.
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Политика
05.07.2018 12:21