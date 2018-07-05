ГПУ реорганизовала два структурных подразделения и создала департамент

Генпрокурор Юрий Луценко подписал соответствующий приказ 2 июля.

Генеральная прокуратура реорганизовала два структурных подразделения и создала один департамент.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что 2 июля генпрокурор Юрий Луценко подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственного Государственному бюро расследований, в составе трех управлений и двух - отделов на правах отдельных структурных подразделений.

В компетенцию одного из управлений входит осуществление надзора за соблюдением Госбюро законов при проведении досудебного расследования.

Два других управления - Управление процессуального руководства по уголовным производствам следователей Главного следственного управления и управление организации процессуального руководства по уголовным производствам следственных региональных прокуратур - созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства.

Одновременно ликвидированы два структурных подразделения ГПУ - департамент процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и управление надзорной деятельности по уголовным производствам следственных органов Главного следственного управления.

Напомним, ранее ГПУ заявляла, что намерена реорганизовать департамент спецрасследований в следственное управление. Начальник департамента Сергей Горбатюк заявил, что не намерен подавать в отставку в связи с реорганизацией департамента.