Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о блокировке сайтов

Проектом предлагается ввести понятие "временное блокирование информационного ресурса" в УПК.

Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о блокировке сайтов
Фото: hyser.com.ua

Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда.

Об этом сообщает LIGA.net.

За то, чтобы включить законопроект в повестку дня проголосовали 158 депутатов при 226 необходимых.

Документом предлагается ввести в Уголовном процессуальном кодексе понятие "временное блокирование информационного ресурса".

Так, временно блокировать информационный ресурс можно во время досудебного расследования по решению суда. В исключительных случаях, когда есть угроза для жизни людей или совершения другого тяжелого преступления предлагается блокировать сайты по постановлению прокурора или следователя не более чем на 48 часов. В таком случае прокурор или следователь обязан немедленно обратиться в суд с ходатайством о блокировании ресурса.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и доработать ко второму чтению с учетом практики ЕСПЧ и применения Конвенции об основополагающих правах и свободах человека.

Напомним, этот законопроект уже пытались внести в повестку дня парламента в середине 2017 года, но тогда собрать достаточное количество голосов не удалось.


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