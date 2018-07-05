Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о блокировке сайтов

Проектом предлагается ввести понятие "временное блокирование информационного ресурса" в УПК.

Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда.

Об этом сообщает LIGA.net.

За то, чтобы включить законопроект в повестку дня проголосовали 158 депутатов при 226 необходимых.

Документом предлагается ввести в Уголовном процессуальном кодексе понятие "временное блокирование информационного ресурса".

Так, временно блокировать информационный ресурс можно во время досудебного расследования по решению суда. В исключительных случаях, когда есть угроза для жизни людей или совершения другого тяжелого преступления предлагается блокировать сайты по постановлению прокурора или следователя не более чем на 48 часов. В таком случае прокурор или следователь обязан немедленно обратиться в суд с ходатайством о блокировании ресурса.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и доработать ко второму чтению с учетом практики ЕСПЧ и применения Конвенции об основополагающих правах и свободах человека.

Напомним, этот законопроект уже пытались внести в повестку дня парламента в середине 2017 года, но тогда собрать достаточное количество голосов не удалось.