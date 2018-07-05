Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о блокировке сайтов
Проектом предлагается ввести понятие "временное блокирование информационного ресурса" в УПК.
Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда.
Об этом сообщает LIGA.net.
За то, чтобы включить законопроект в повестку дня проголосовали 158 депутатов при 226 необходимых.
Документом предлагается ввести в Уголовном процессуальном кодексе понятие "временное блокирование информационного ресурса".
Так, временно блокировать информационный ресурс можно во время досудебного расследования по решению суда. В исключительных случаях, когда есть угроза для жизни людей или совершения другого тяжелого преступления предлагается блокировать сайты по постановлению прокурора или следователя не более чем на 48 часов. В таком случае прокурор или следователь обязан немедленно обратиться в суд с ходатайством о блокировании ресурса.
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и доработать ко второму чтению с учетом практики ЕСПЧ и применения Конвенции об основополагающих правах и свободах человека.
Напомним, этот законопроект уже пытались внести в повестку дня парламента в середине 2017 года, но тогда собрать достаточное количество голосов не удалось.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.07.2018 12:20