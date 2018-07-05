Парубий на суде по делу Ефремова рассказал о переговорах с боевиками в 2014 году

Спикер Рады дал показания в режиме видеоконференции.

Парубий на суде по делу Ефремова рассказал о переговорах с боевиками в 2014 году
Фото: Пресс-служба ГПУ

Весной 2014 года переговоры с боевиками, которые захватили здание Службы безопасности в Луганске, блокировали представители роSSийских спецслужб.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, давая показания по делу экс-нардепа Александра Ефремова, передает "Укринформ".

"По моему убеждению, эти люди (участники переговоров со стороны боевиков, - ред.) не были самостоятельны. Более того, насколько мне известно, на определенном этапе уже прибыли группы из РоSSии и из Крыма - группы координаторов из ГРУ и ФСБ, их называли "Старшая сестра" и "Младшая сестра", которые координировали эти действия. И по перехваченным данным, которые я получал от представителей наших спецслужб, я четко понимал, что именно роSSийские кураторы делают все, чтобы не допустить каких-либо согласований, и главное - не допустить освобождения помещений СБУ", - сказал Парубий.

В своих показаниях он подчеркнул, что именно в Луганске по сравнению с другими захваченными городами Донбасса "боевики были вооружены современным оружием и находились в помещении (областной СБУ. - ред.), которое было хорошо оборудовано для защиты от каких-либо действий".

По его словам, в переговорах, которые продолжались шесть или семь дней, он участвовал вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Андреем Левусом, со стороны боевиков были Алексей Карякин, Алексей "Немец" Рельке и юрист, фамилию которого Парубий не вспомнил.

Обсуждался также вопрос сдачи боевиками оружия и освобождения помещений захваченной ими луганской СБУ. Боевики требовали за это амнистию для спецназовцев "Альфы" и "Беркута", а также для участников захвата здания. Кроме того, они настаивали на проведении "референдума".

Парубий после консультации с тогдашним и.о. президента Украины Александром Турчиновым от его имени обещал амнистию тем, кто не совершил тяжких преступлений. Но из-за вмешательства кураторов из роSSийских спецслужб переговоры были сорваны.

Допрос Парубия проходил в режиме видеоконференции.

Напомним, экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности группировки "ЛНР"; государственной измене.

Дело рассматривает Старобельский райсуд Луганской области. Ранее суд отказывался допросить Парубия в режиме видеоконференции, аргументируя тем, что плотный рабочий график не является основанием для этого.


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