Рада отложила назначение новой ЦИК
Скорее всего, этот вопрос будет поднят к осени.
Верховная Рада отказалась рассматривать переформатирование Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Спикер парламента Андрей Парубий в ходе утреннего заседания поставил на рейтинговое голосование вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа, но его поддержали только 189 нардепов.
"Мы видим, что нет голосов для рассмотрения вопроса формирования новой ЦИК... Таким образом, мы не можем войти в процесс рассмотрения этого важного вопроса", - сказал Парубий.
Он также отметил, что "вчера к нему обратились ряд глав фракций о неготовности на данный момент рассматривать этот вопрос". "Отставка действующей комиссии и реформирование новой может привести к коллапсу подготовки к выборам", - отметил спикер Рады.
В то же время, перед голосованием в кулуарах представитель президента в парламенте Ирина Луценко обещала, что парламент назначит сегодня новый состав ЦИКа.
Как отметил в комментарии LB.ua заместитель главы профильного Комитета ВР по вопросам правосудия Леонид Емец, сложившаяся ситуация была прогнозируемой. С его слов, вероятнее всего, вопрос формирования ЦИКа будет поднят уже осенью.
Напомним, кандидатуры на должности новых членов Центризбиркома были поданы президентом 5 февраля, однако до апреля кандидаты проходили спецпроверку. В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.07.2018 12:20
05.07.2018 12:20