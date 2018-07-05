Рада отложила назначение новой ЦИК

Скорее всего, этот вопрос будет поднят к осени.

Верховная Рада отказалась рассматривать переформатирование Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Спикер парламента Андрей Парубий в ходе утреннего заседания поставил на рейтинговое голосование вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа, но его поддержали только 189 нардепов.

"Мы видим, что нет голосов для рассмотрения вопроса формирования новой ЦИК... Таким образом, мы не можем войти в процесс рассмотрения этого важного вопроса", - сказал Парубий.

Он также отметил, что "вчера к нему обратились ряд глав фракций о неготовности на данный момент рассматривать этот вопрос". "Отставка действующей комиссии и реформирование новой может привести к коллапсу подготовки к выборам", - отметил спикер Рады.

В то же время, перед голосованием в кулуарах представитель президента в парламенте Ирина Луценко обещала, что парламент назначит сегодня новый состав ЦИКа.

Как отметил в комментарии LB.ua заместитель главы профильного Комитета ВР по вопросам правосудия Леонид Емец, сложившаяся ситуация была прогнозируемой. С его слов, вероятнее всего, вопрос формирования ЦИКа будет поднят уже осенью.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, кандидатуры на должности новых членов Центризбиркома были поданы президентом 5 февраля, однако до апреля кандидаты проходили спецпроверку. В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек.