Шахтерские профсоюзы устроили пикет Верховной Рады

Участники акции требуют 2,8 млрд гривен из бюджета.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В четверг, 5 июля, около 200 человек устроили пикет возле здания Верховной Рады с требованием усилить государственную поддержку угольной отрасли.

Митингующие с оранжевыми касками и флагами шахтерских профсоюзов расположились на площади Конституции перед главным входом в здание парламента. У них в руках плакаты с надписями "Где заработная плата?" и "Нет закрытию шахт".

Трудовые коллективы шахт требуют принять законопроект №8362, который предусматривает выделение 2,8 млрд гривен на поддержку угольной отрасли и погасить задолженность по зарплатам на угледобывающих предприятиях, которая достигает 1,1 млрд гривен.


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