Шахтерские профсоюзы устроили пикет Верховной Рады
Участники акции требуют 2,8 млрд гривен из бюджета.
В четверг, 5 июля, около 200 человек устроили пикет возле здания Верховной Рады с требованием усилить государственную поддержку угольной отрасли.
Митингующие с оранжевыми касками и флагами шахтерских профсоюзов расположились на площади Конституции перед главным входом в здание парламента. У них в руках плакаты с надписями "Где заработная плата?" и "Нет закрытию шахт".
Трудовые коллективы шахт требуют принять законопроект №8362, который предусматривает выделение 2,8 млрд гривен на поддержку угольной отрасли и погасить задолженность по зарплатам на угледобывающих предприятиях, которая достигает 1,1 млрд гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.07.2018 12:20