Суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии за "избиение" сотрудника СИЗО

Прокурор запрашивал 4 года заключения.

Суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии за "избиение" сотрудника СИЗО
Владимир Балух
Фото: Антон Наумлюк

Подконтрольный РоSSии Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Ранее роSSийский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению Балуха в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела - 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей (4 тыс. гривен).

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника СИЗО в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.

Напомним, Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Он был задержан ФСБ 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.


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