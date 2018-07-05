Китай передал Украине 50 автомобилей скорой помощи

Технику передадут в собственность территориальных общин сел, поселков и городов.

Китай передал Украине 50 автомобилей скорой помощи
Фото: Build Portal

Правительство Китая в рамках договора с Украиной предоставил нашей стране 50 автомобилей скорой помощи.

Об єтом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины. Согласно совместному приказу МВД и Минздрава, 18 областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП и МК), а также ЦЭМП и МК Киева получат по два автомобиля. Еще шесть центров - Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский - по одному.

Также шесть автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии.

Уполномоченная правительством КНР компания China Meheco Co. установила и настроила необходимое оборудование и провела обучающие тренинги для специалистов.

Продолжается процедура принятия техники из государственной собственности в собственность территориальных общин сел, поселков, городов.

Напомним, в октябре 2016 года Китай подарил Украине 50 автомобилей скорой помощи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножомВ Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножом
Военные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под АвдеевкойВоенные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под Авдеевкой
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Блок рекламы


Похожие новости
Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный судУкраина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный суд
Верховный суд отказал Азарову в возобновлении выплаты пенсии в УкраинеВерховный суд отказал Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине
Украине нечего противопоставить РФ в Азовском море, - ТукаУкраине нечего противопоставить РФ в Азовском море, - Тука
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
РоSSия и Китай разрабатывают оружие для военных действий в космосе, - разведка ПентагонаРоSSия и Китай разрабатывают оружие для военных действий в космосе, - разведка Пентагона
Ирландия намерена открыть посольство в УкраинеИрландия намерена открыть посольство в Украине
Штат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидомШтат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидом
Гройсман предложил создать международную группу высокого уровня для оценки ситуации в УкраинеГройсман предложил создать международную группу высокого уровня для оценки ситуации в Украине
В Украине хотят всю рекламу перевести на украинский языкВ Украине хотят всю рекламу перевести на украинский язык
В Аргентине передали в суд дело о кокаине в роSSийском посольствеВ Аргентине передали в суд дело о кокаине в роSSийском посольстве
Последние новости
Подгружаем последние новости