Китай передал Украине 50 автомобилей скорой помощи
Технику передадут в собственность территориальных общин сел, поселков и городов.
Правительство Китая в рамках договора с Украиной предоставил нашей стране 50 автомобилей скорой помощи.
Об єтом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины. Согласно совместному приказу МВД и Минздрава, 18 областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП и МК), а также ЦЭМП и МК Киева получат по два автомобиля. Еще шесть центров - Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский - по одному.
Также шесть автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии.
Уполномоченная правительством КНР компания China Meheco Co. установила и настроила необходимое оборудование и провела обучающие тренинги для специалистов.
Продолжается процедура принятия техники из государственной собственности в собственность территориальных общин сел, поселков, городов.
Напомним, в октябре 2016 года Китай подарил Украине 50 автомобилей скорой помощи.
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05.07.2018 12:12