?Германия выделила пособия для выезда из страны 12 тыс. мигрантам

Большинство из них - беженцы из Ирака, РоSSии и Афганистана.

Мигрантам, которые решат добровольно покинуть Германию, выплачивают специальные денежные пособия в рамках программы StarthilfePlus. За год такие пособия получили 11618 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эту программу правительство Германии начало осуществлять в феврале 2017 года. Если взрослый человек покидает ФРГ до окончания рассмотрения его ходатайства об убежище, он получает пособие в размере 1200 евро, подросток до 12 лет - 600 евро.

За первый год реализации программы StarthilfePlus по 1200 евро получили 1585 человек. Выезжающая семья численностью более четырех человек получает 500 евро дополнительно. Если мигрант добровольно уезжает после того, как ему отказали в убежище, но отказывается опротестовывать это решение властей, ему выплачивают 800 евро.

По данным МВД Германии, в 2017 году в рамках программы StarthilfePlus было выплачено 10 тыс. пособий. Из них 2261 получили мигранты из Ирака, 1307 - из РоSSии и 951 - из Афганистана. При этом в министерстве подчеркивают, что решение воспользоваться программой мигранты принимают самостоятельно, как и решение "добровольно вернуться в кризисный регион и отозвать заявление о предоставлении статуса беженца".

Напомним, ранее сообщалось, что глава МВД и канцлер Германии договорились по миграционному вопросу. Мигранты, зарегистрированные в других странах ЕС , могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС .