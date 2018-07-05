?В Киевской области депутат сельсовета вымогал 1 млн гривен за земучастки под захоронение

Чиновник задержан при получении части взятки.

Правоохранители Киевской области с поличным задержали депутата Гостомельского поселкового совета за вымогательство 1 млн гривен взятки.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

Отмечается, что чиновник требовал взятку 1 млн гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших.

Правоохранители задокументировали получение части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.

В автомобиле депутата, который задержан в порядке ст.208 УПК Украины, обнаружили полученные деньги. Также изъяты поддельные акты о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Напомним, в мае детективы НАБУ задержали сельского голову на взятке в 90 тыс. долларов.