В Киевской области депутат сельсовета вымогал 1 млн гривен за земучастки под захоронение
Чиновник задержан при получении части взятки.
Правоохранители Киевской области с поличным задержали депутата Гостомельского поселкового совета за вымогательство 1 млн гривен взятки.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.
Отмечается, что чиновник требовал взятку 1 млн гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших.
Правоохранители задокументировали получение части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.
В автомобиле депутата, который задержан в порядке ст.208 УПК Украины, обнаружили полученные деньги. Также изъяты поддельные акты о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса.
Напомним, в мае детективы НАБУ задержали сельского голову на взятке в 90 тыс. долларов.
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Политика
05.07.2018 12:12