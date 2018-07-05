Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат

Именно Поклонская требовала взять режиссера под стражу как сторонника "Правого сектора".

Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат
Наталья Поклонская
Фото: 24smi.org

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.

Об этом сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе в Фейсбуке.

Он также опубликовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года. Согласно документу, именно Поклонская требовала взять Сенцова под стражу как сторонника "Правого сектора".

Также адвокат обнародовал справки, на основе которых Сенцова арестовали.

Напомним, Сенцов был задержан роSSийскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

14 мая Сенцов начал голодовку, он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

В апреле Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о госизмене Поклонской.


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