Порошенко: Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя хозяевами родной земли

Президент поздравил жителей с годовщиной освобождения городов от боевиков "ДНР".

Президент Петр Порошенко поздравил жителей Славянска и Краматорска с четвертой годовщиной освобождения от боевиков.

Об этом говорится в его заявлении в Фейсбуке.

"Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам!", - написал Порошенко.

Он также подчеркнул, что Донбасс был, есть и будет украинским.

Напомним, 5 июля 2014 года боевики Стрелкова-Гиркина под натиском украинских войск покинули Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку и бежали в Донецк.

Над горсоветом Славянска подняли флаг Украины, в городе начала действовать миссия по предоставлению гуманитарной помощи мирным жителям.