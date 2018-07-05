Порошенко: Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя хозяевами родной земли
Президент поздравил жителей с годовщиной освобождения городов от боевиков "ДНР".
Президент Петр Порошенко поздравил жителей Славянска и Краматорска с четвертой годовщиной освобождения от боевиков.
Об этом говорится в его заявлении в Фейсбуке.
"Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам!", - написал Порошенко.
Он также подчеркнул, что Донбасс был, есть и будет украинским.
Напомним, 5 июля 2014 года боевики Стрелкова-Гиркина под натиском украинских войск покинули Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку и бежали в Донецк.
Над горсоветом Славянска подняли флаг Украины, в городе начала действовать миссия по предоставлению гуманитарной помощи мирным жителям.
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Политика
05.07.2018 12:10