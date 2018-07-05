Москалькова написала матери политзаключенного Клыха, что тот весит 96 кг и ему "даже нужно похудеть"

Тамара Клых не доверяет тюремному руководству и роSSийским врачам.

РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова написала письмо матери украинского политзаключенного Станислава Клыха о состоянии его здоровья.

Об этом рассказала Тамара Клых в интервью изданию "Новое время.

Она подчеркнула, что не доверяет тюремному руководству и врачам.

"Чем его там колют? Он и сам говорил: "Мама, не знаю". Первый раз, когда его забрали, говорят, что он написал добровольно, и в этот раз написал добровольно, чтобы его полечили. Но он даже адвокату сказал, что "я ничего не писал", - рассказала женщина.

Тамара Клых рассказала, что помимо правозащитников, которые ей сообщают последние новости о здоровье сына, она постоянно ведет переписку с роSSийским омбудсменом Москальковой, однако она ей не верит.

"Я не верю этому. Потому что 96 килограмм, и он уже набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно... Теперь о Сенцове она говорит, что Сенцов набрал два килограмма при голодовке", - говорит Клых.

Она также отметила, что говорила с украинским консулом - просила организовать встречу с сыном в больнице. Но тот посоветовал ехать в РоSSию только тогда, когда Клыха переведут обратно в тюрьму.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство роSSийских военнослужащих.

По версии роSSийского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против роSSийских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" роSSийского солдата в первой чеченской войне. Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Накануне стало известно, что из тюрьмы Верхнеуральска в Челябинской области, где он отбывает срок, Клыха перевели в психиатрическую тюремную больницу в Магнитогорске.

Правозащитный центр "Мемориал" в РоSSии признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные стали жертвами "пародии на правосудие".

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в РоSSии запросы о передаче Карпюка и Клыха.