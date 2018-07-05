Европарламент рассмотрит новые правила безвиза

Туристы будут проходить проверку до прибытия в страну ЕС используя систему авторизации ETIAS.

Депутаты Европейского парламента рассмотрят новые правила безвизовых путешествий, которые предусматривают, что путешественники с правом безвизовых поездок смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз , используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествия (ETIAS).

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Это будет легкий процесс. Просто онлайн-проверка, который они могут сделать до поездки в ЕС ", - говорится в сообщении.

В случае успеха при голосовании, система будет внедрена в 2021 году.

Согласно предлагаемым правилам, люди, приезжающие из стран, которые не нуждаются в визе для посещения ЕС , должны будут заполнить электронную форму перед поездкой с проездной документацией и персональными данными. Также могут быть дополнительные вопросы, которые касаются судимости и их присутствие в зонах конфликтов.

Авторизация будет стоить 7 евро и будет действительна в течение трех лет. Бесплатно для детей до 18 лет и пенсионеров старше 70 лет.

Подобные модели уже существуют в таких странах, как США , Канада и Австралия.