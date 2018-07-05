Президент Владимир Путин, очевидно, помогал кандидату от республиканской партии Дональду Трампу на президентских выборах с помощью дезинформации, хакерских атак и пропаганды.

Об этом в интервью Newsweek сказал бывший посол США в РоSSии Майкл МакФол, добавив, что это сотрудничество «ясно, как день». «Когда роSSийское государственное информагентство Sputnik перепечатывает сообщения о «нечестной Хиллари», не надо быть доктором философии из роSSийских исследований, чтобы понять, на чьей она стороне. Отправляло ли правительство РоSSии эмиссаров, чтобы предложить материалы, которые могли помочь Трампу? Очевидно, было такое намерение. Хотела ли команда Трампа получить такую информацию? Да, конечно.

Было ли это нарушением закона? Это уже другой вопрос. Нам все еще нужно выяснить много деталей о финансовых отношениях между роSSийскими марионетками и членами команды Трампа», — сказал экс-посол.

При этом, он не считает, что администрация нынешнего президента США заняла мягкую позицию в отношении РоSSии. Более того, нынешний Белый дом даже осмелился зайти дальше, чем предыдущая администрация Барака Обамы. Для примера можно привести передачу Украине летального вооружения.

«Но чего не хватает, так это самого президента. Он часто не соглашается с политикой собственной же администрации. Это парадоксальный момент. Когда Трамп говорит, что нужно вернуть РоSSию в G7, это не политика его администрации. Он не проводил с командой совещаний и не решил: «О, это хорошая идея, давайте ее продвигать». Трамп назвал санкции против РоSSии плохими. Но его администрация поддерживает их. Существует две политики в отношении РоSSии одновременно, а не одна», — добавил бывший американский дипломат. По мнению МакФола, Владимир Путин, безусловно, рад, что президентом США в 2016 году стал Дональд Трамп. Иначе эту должность занимала бы сейчас Хиллари Клинтон. Но Москва все равно не получила то, на что рассчитывала. Она ждала, что Трамп отменит санкции, как обещал во время предвыборной кампании. Однако, этого не произошло.