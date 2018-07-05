Трамп раздумывал о вторжении в Венесуэлу, - AP

Donald Trump Holds Joint Press Conference With German Chancellor Angela Merkel

Президент США Дональд Трамп в прошлом августе спросил у своих советников, почему США просто не могут вторгнуться в Венесуэлу.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

«В конце встречи по обсуждению введения санкций против Венесуэлы прошлого августа в Белом доме президент Дональд Трамп повернулся к своим советникам и спросил: «Почему США просто не могут вторгнуться в Венесуэлу из-за быстрого развертывания региональной опасности, за которую ответственна страна?» — говорится в сообщении.

Данный вопрос удивил присутствующих на встрече, в частности, экс-государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и советника президента по вопросам нацбезопасности Герберта Макмастера.

В свою очередь Макмастер и другие смогли объяснить Трампу в течение пяти минут, какие риски несло бы за собой соответствующее решение. На что Трамп ответил, вспомнив о похожих успешных операциях в Панаме и Гренаде в 1980-х годах.

Более того, идея с вторжением в Венесуэлу еще некоторое время держалась в голове американского президента, и он обсуждал ее с президентом Колумбии Хуаном Мануельом Сантосом и еще четырьмя лидерами Латинской Америки.

В конце концов Макмастер таки смог отговорить Трампа от его идеи.

Источник: Укринформ


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