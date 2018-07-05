Геращенко насчитала в Раде 17 кандидатов в президенты
"Нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями".
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко насчитала среди кандидатов в Президенты 17 народных депутатов.
Об она этом первый вице-спикер написала в Facebook.
"Еще один коллега - депутат заявил, что будет участвовать в президентской гонке. На сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты только среди депутатов ВР, и это еще не вечер. Думаю, нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями", - пишет Геращенко.
Впрочем, по ее словам, "многообразие - это и есть демократия".
"Нам бы еще немного больше ответственности и профессионализма от политиков, и особенно - кандидатов на самые высокие должности", - отметила вице-спикер.
Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
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Политика
05.07.2018 12:08