Геращенко насчитала в Раде 17 кандидатов в президенты

"Нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко насчитала среди кандидатов в Президенты 17 народных депутатов.

Об она этом первый вице-спикер написала в Facebook.

"Еще один коллега - депутат заявил, что будет участвовать в президентской гонке. На сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты только среди депутатов ВР, и это еще не вечер. Думаю, нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями", - пишет Геращенко.

Впрочем, по ее словам, "многообразие - это и есть демократия".

"Нам бы еще немного больше ответственности и профессионализма от политиков, и особенно - кандидатов на самые высокие должности", - отметила вице-спикер.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.