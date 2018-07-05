Гройсман предложил МВФ новый вариант компромисса по ценам на газ, - СМИ

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ.

Гройсман предложил МВФ новый вариант компромисса по ценам на газ, - СМИ
Фото: Влад Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил Международному валютному фонду очередной вариант достижения компромисса в переговорах о ценах на газ. Он предусматривает пакет шагов, среди которых монетизация субсидий, либерализация рынка газа и скидка от единой цены на газ для обычных потребителей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.

"В правительстве сейчас ждут реакции МВФ на этот вариант. По мнению экспертов, если в результате удастся достичь компромисса, то это будет победа благодаря жесткой принципиальной переговорной позиции премьера и гибкости в поиске вариантов ее реализации", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Источник отметил, что за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, в основе которых соблюдение в свое врем согласованных с Фондом принципов: содействие развитию свободного рынка газа и предотвращение восстановления коррупционных схем на разнице цен на газ, процветавших до 2016 года.

"Однако МВФ не соглашается ни на один из этих вариантов и продолжает выставлять Украине ультиматум: или поднятие цены на газ, или отказ от предоставления очередного транша, который нужен, в первую очередь, для обеспечения своевременного погашения внешних долгов. Но в то же время отказ же от обслуживания внешнего долга грозит для Украины подрывом международной репутации и ощутимой экономическим кризисом", - констатировал собеседник агентства.

Напомним, Кабмин должен был повысить цену на газ для населения еще весной, но не стал делать это ни 1 апреля, ни - после отсрочки - 1 июня. Согласно решению, принятому правительством, действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен будет действовать до 1 августа.

По данным отправленного в отставку главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, сейчас речь идет о повышении тарифов на 65-70%.


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