На Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - Порошенко

Для РоSSии нет "красных линий".

На Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - Порошенко
Петр Порошенко
Фото: Скриншот видео

Для РоSSии не существует "красных линий", и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью сербскому телеканалу РТС, сообщает пресс-служба главы государства.

"Во-первых, для РоSSии нет "красных линий". Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно ли, что РоSSия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для РоSSии нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что на Донбассе не замороженный конфликт, а война.

"Это не замороженный конфликт. Это горячая война. Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированных территориях. Ничего больше", - добавил глава государства.

По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 года и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года.

"Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 роSSийских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня. Это больше, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что с начала суток боевики пять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего ранения получили двое бойцов.


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