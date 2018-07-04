ГПУ запретила строительство музея Революции достоинства ул. Институтской в Киеве
В конце июня определился победитель архитектурного конкурса на музей Революции достоинства.
Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея "Революции достоинства" на улице Институтской в Киеве.
Об этом сообщил директор музея "Революции достоинства" Игорь Пошивайло, передает Громадське радіо.
"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал он.
Напомним, в конце июня жюри определило победителя архитектурного конкурса на музей Революции достоинства. Победил проект немецкой конторы Kleihues Gesellschaft von Architekten.
Как сообщалось, музей Революции достоинства будет построен в центре Киева, возле Майдана Независимости. Территория проектирования затрагивает аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до ул. Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной Сотни, 3-5 и часть земельного участка по аллее Героев Небесной Сотни, 4 (место, где расположена часовня УГКЦ).
К настоящему времени создано госучреждение Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, но оно не имеет постоянного места. Экспонаты хранятся в других киевских музеях.
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Политика
04.07.2018 18:39