ГПУ запретила строительство музея Революции достоинства ул. Институтской в Киеве

В конце июня определился победитель архитектурного конкурса на музей Революции достоинства.

ГПУ запретила строительство музея Революции достоинства ул. Институтской в Киеве
Фото: Александр Ратушняк

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея "Революции достоинства" на улице Институтской в Киеве.

Об этом сообщил директор музея "Революции достоинства" Игорь Пошивайло, передает Громадське радіо.

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал он.

Напомним, в конце июня жюри определило победителя архитектурного конкурса на музей Революции достоинства. Победил проект немецкой конторы Kleihues Gesellschaft von Architekten.

Как сообщалось, музей Революции достоинства будет построен в центре Киева, возле Майдана Независимости. Территория проектирования затрагивает аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до ул. Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной Сотни, 3-5 и часть земельного участка по аллее Героев Небесной Сотни, 4 (место, где расположена часовня УГКЦ).

К настоящему времени создано госучреждение Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, но оно не имеет постоянного места. Экспонаты хранятся в других киевских музеях.


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