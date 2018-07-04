ВСУ провели масштабные танковые учения возле Азовского моря
Подобные учения проходят регулярно на разных полигонах.
В районе проведения операции Объединенных сил Вооруженные силы Украины провели очередные учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты.
Пресс-центр штаба ООС сообщает, что в месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному врагу и тактике ведения боя.
"По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные учения проходят регулярно на разных полигонах. К ним привлекаются все рода войск.
Напомним, в мае вблизи линии разграничения на Донбассе прошли учения украинских вертолетчиков.
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