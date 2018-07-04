Рубан попросил включить его в обменный список боевиков "ДНР": Кабакаев предложил 2 варианта развития событий

Рубан

Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в подготовке терактов в Украине, попросил включить его в список обмена пленных боевиков "ДНР".

Об этом СМИ рассказал его адвокат Валентин Рыбин, передает Час Пик.

Отмечается, что Рубан якобы через адвоката передал "омбудсмену" группировки Дарье Морозовой просьбу на включение в списки на обмен.

Комментируя эту новость, координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев предложил свои варианты дальнейшей судьбы Владимира Рубана.

"Под**ок! Я знал, что он вскроется! Рубан попросил внести его в обменный фонд. Понимает, что его тут ждет", - написал он в Фейсбуке

"У нас есть два варианта. Первый: сделать из него прецедентный случай и упечь за решетку на очень долго.
Второй: обменять его, но только на тех, кто находится в РФ, человек на 10 минимум.

Но я придерживаюсь первого варианта. Посадить его и подружайку Савченко. На долго, чтобы все знали, что если кто-то посягает на территориальную целостность и несет террористическую угрозу, он будет наказан. Хватит играться, хватит потакать. Власть должна показать свою силу!", - пишет Кабакаев.

Напомним, Рубан был задержан в марте на Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез из оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 


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