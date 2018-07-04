ГПУ задержала при получении взятки руководителя управления Минюста и ее зама

Продолжаются следственные действия.

Генеральная прокуратура задержала при получении взятки начальника управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов государственной регистрации Министерства юстиции Алису Оскирко и ее заместителя.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Изобличено и задержано одного из начальников управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, заместителя начальника этого же управления и физическое лицо-пособника, которые требовали и получили неправомерную выгоду в размере почти 200 тыс. гривен за не препятствование в осуществлении деятельности одного из предприятий в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений", - говорится в сообщении.

Также о разоблачении чиновницы сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"На очередном транше взятки задержали начальника и заместителя подразделения", - написал он в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Сейчас продолжаются следственные действия. Затем задержанным будет объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды), а судом - избрана мера пресечения.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области при получении 20 тыс. гривен взятки задержали инспектора Гоструда.