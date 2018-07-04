Военнослужащий погиб при погрузке бронетехники в Харьковской области

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение техники безопасности.

На железнодорожной станции в Чугуевском районе Харьковской области во время погрузки бронетехники был смертельно травмирован военнослужащий.

Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования Восток в Фейсбуке.

"3 июля в Чугуевском районе Харьковской области произошел несчастный случай: во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик, водитель одной из воинских частей оперативного командования «Восток» - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение техники безопасности при проведении работ.

"Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих. Командование оперативного командования «Восток» и воинской части выражает соболезнования семье и близким погибшего. Они не останутся наедине со своим горем, оперативное командование и военная часть оказывают и будут оказывать в дальнейшем родным старшего сержанта Александра Скуса всю возможную поддержку", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее при столкновении бронетранспортеров в Литве пострадало около 10 американских военных.