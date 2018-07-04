Военнослужащий погиб при погрузке бронетехники в Харьковской области

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение техники безопасности.

Военнослужащий погиб при погрузке бронетехники в Харьковской области
Фото: mtu.gov.ua

На железнодорожной станции в Чугуевском районе Харьковской области во время погрузки бронетехники был смертельно травмирован военнослужащий.

Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования Восток в Фейсбуке.

"3 июля в Чугуевском районе Харьковской области произошел несчастный случай: во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик, водитель одной из воинских частей оперативного командования «Восток» - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение техники безопасности при проведении работ.

"Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих. Командование оперативного командования «Восток» и воинской части выражает соболезнования семье и близким погибшего. Они не останутся наедине со своим горем, оперативное командование и военная часть оказывают и будут оказывать в дальнейшем родным старшего сержанта Александра Скуса всю возможную поддержку", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее при столкновении бронетранспортеров в Литве пострадало около 10 американских военных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ БуякевичВ Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич
Die Welt: О чем Трамп и Путин будут договариваться за спиной УкраиныDie Welt: О чем Трамп и Путин будут договариваться за спиной Украины
В Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножомВ Житомире на заместителя командующего десантно-штурмовых войск напали с ножом
Блок рекламы


Похожие новости
Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военныеЗолотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военные
В зоне ООС за сутки погибли четверо военнослужащихВ зоне ООС за сутки погибли четверо военнослужащих
При обстреле боевиками шахты "Южная" на Донбассе погибли двое военнослужащихПри обстреле боевиками шахты "Южная" на Донбассе погибли двое военнослужащих
На Донбассе сегодня погибли трое украинских военныхНа Донбассе сегодня погибли трое украинских военных
Инспектор Гоструда задержан при получении 20 тыс. гривен взятки в Ивано-Франковской областиИнспектор Гоструда задержан при получении 20 тыс. гривен взятки в Ивано-Франковской области
СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской областиСБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
За сутки на Донбассе ранен один военнослужащийЗа сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Под Псковом нашли новые могилы роSSийских военных, погибших на Донбассе - росСМИПод Псковом нашли новые могилы роSSийских военных, погибших на Донбассе - росСМИ
За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, четверо раненыЗа сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, четверо ранены
Помощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской областиПомощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской области
Последние новости
Подгружаем последние новости