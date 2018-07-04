Минздрав обновил Национальный календарь прививок

Изменения уже вступили в силу.

Минздрав обновил Национальный календарь прививок
Фото: Макс Левин

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и международной практики, Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Фейсбуке.

Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практикой. Изменения уже вступили в силу, поэтому если планируете вакцинацию ребенка - обязательно ознакомьтесь", - написала Супрун.

По ее словам, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни, ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Супрун также отметила, что прививки будут делать многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

"Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей, а также уменьшить уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко", - объяснила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, по информации Минздрава, в 2017 году не было зафиксировано ни одной смерти от вакцин.


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