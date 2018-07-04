Профильный комитет одобрил законопроект о внесудебной блокировке сайтов

Рада подошла на шаг ближе к ограничению доступа в интернет.

Профильный комитет одобрил законопроект о внесудебной блокировке сайтов
Фото: kurnyavko/Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности о обороны рекомендует парламенту принять за основу законопроект №6688 о возможности блокировки сайтов по решению прокурора или следователя.

Сперва из-за отсутствия кворума депутаты просто обсудили документ, но позже на заседание пришла депутат Ирина Фриз ("Блок Петра Порошенко"), и комитет смог проголосовать.

В ходе обсуждения автор документа Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") подчеркнул, что ко второму чтению в документе должен быть доработан блок, касающийся информационной безопасности, с учетом решений Европейского суда по правам человека.

Корреспондент LB.ua сообщил, что на заседание комитета пришел также заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который в целом поддержал законопроект.

На вопрос журналистов, о том, как будет происходить блокирование сайтов, Фролов ответить не смог.

Документ предусматривает возможность временного блокирования (ограничения) доступа к определенному информационному ресурсу по решению суда, следственного судьи, следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны.

Законопроект предоставляет Службе безопасности Украины полномочия обеспечивать по решению суда временное блокирование информационного ресурса. При этом провайдеры обязаны будут в установленном Кабинетом Министров порядке временно блокировать доступ к сайту.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) должна будет принимать административные взыскания к провайдерам, и ввести Единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, документ обязывает провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.


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