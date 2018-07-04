Комитет Рады вызвал Супрун для отчета о ходе медреформы

И.о. главы Минздрава отчитается о своей работе с трибуны парламента.

Комитет Рады вызвал Супрун для отчета о ходе медреформы
Фото: Владислав Мусиенко

Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун должна отчитаться о ходе медицинской реформы с трибуны парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании Комитета Супрун не было. Богомолец расценила это как "неуважение".

"Хочу отметить, что отсутствие на заседании врио министра здравоохранения является четкой демонстрацией исполнительной власти неуважения в парламент. Прошу внести в резолюцию нашего совместного заседания требование отчета и.о. министра здравоохранения на трибуне парламента относительно того, что происходит в системе здравоохранения. За этим стоит жизнь наших граждан", - заявила Богомолец во время открытия заседания комитета.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим отчет и.о. министра с трибуны в парламенте", - добавила она.

Напомним, осенью прошлого года Рада приняла медицинскую реформу. Она предусматривает государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" - определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным единому тарифу, который будет утверждаться Кабинетом министров ежегодно. Государственные финансовые гарантии предоставляются независимо от каких-либо дополнительных критериев всем гражданам Украины и тем, кто зарегистрирован плательщиком налогов в Украине.


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