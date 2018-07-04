Гройсман: пока я премьер, Продан будет главой ГФС
Премьер удовлетворен "полулегитимным и полностью управляемым руководителем".
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС", - сказал Гройсман в ходе рабочего селекторного совещания в Фискальной службе по вопросам борьбы с контрабандой.
Напомним, что Мирослав Продан с 3 марта 2017 года исполняет обязанности главы Государственной фискальной службы. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении Романа Насирова начали расследование, завершившееся в конечном итоге отставкой.
Министр финансов Александр Данилюк в своем прощальном слове перед увольнением заявил, что Продан - "полулегитимный и полностью управляемый руководитель".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.