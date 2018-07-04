?Гройсман: пока я премьер, Продан будет главой ГФС

Премьер удовлетворен "полулегитимным и полностью управляемым руководителем".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС", - сказал Гройсман в ходе рабочего селекторного совещания в Фискальной службе по вопросам борьбы с контрабандой.

Напомним, что Мирослав Продан с 3 марта 2017 года исполняет обязанности главы Государственной фискальной службы. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении Романа Насирова начали расследование, завершившееся в конечном итоге отставкой.

Министр финансов Александр Данилюк в своем прощальном слове перед увольнением заявил, что Продан - "полулегитимный и полностью управляемый руководитель".