Президент Латвии подписал закон, запрещающий обучение на русском языке в вузах

Изучение латышского станет обязательным для всех, кто учится дольше полугода.

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал поправки к закону о вузах, которые запрещают частным вузам реализовывать учебные программы на русском языке. Такую информацию сегодня опубликовало издание "Латвияс Вестнесис", пишет "Интерфакс-Украина".

Парламент страны принял законопроект 21 июня. Министерство образования и науки предложило разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС . В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах, считают инициаторы поправок.

Напомним, после принятия нового закона "Об образовании" в Украине Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" против нацменьшинств.