Президент Латвии подписал закон, запрещающий обучение на русском языке в вузах

Изучение латышского станет обязательным для всех, кто учится дольше полугода.

Президент Латвии подписал закон, запрещающий обучение на русском языке в вузах
Фото: id77.livejournal.com

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал поправки к закону о вузах, которые запрещают частным вузам реализовывать учебные программы на русском языке. Такую информацию сегодня опубликовало издание "Латвияс Вестнесис", пишет "Интерфакс-Украина".

Парламент страны принял законопроект 21 июня. Министерство образования и науки предложило разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах, считают инициаторы поправок.

Напомним, после принятия нового закона "Об образовании" в Украине Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" против нацменьшинств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ БуякевичВ Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич
СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской областиСБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
Блок рекламы


Похожие новости
Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности снова отложилиЗаконопроекты об отмене депутатской неприкосновенности снова отложили
Сторонник Саакашвили решил баллотироваться в президенты Украины
Комитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборыКомитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборы
Суд фактически отпустил россиянина-боевика "ЛНР" по "закону Савченко"Суд фактически отпустил россиянина-боевика "ЛНР" по "закону Савченко"
За незаконную вырубку и контрабанду леса будут давать срокЗа незаконную вырубку и контрабанду леса будут давать срок
Президент Сербии заверил в поддержке территориальной целостности УкраиныПрезидент Сербии заверил в поддержке территориальной целостности Украины
Винник: Возможно, мы удалим разделы, касающиеся свободы слова, из законопроекта о внесудебной блокировке сайтовВинник: Возможно, мы удалим разделы, касающиеся свободы слова, из законопроекта о внесудебной блокировке сайтов
Законопроект о внесудебной блокировке сайтов не предусматривает органа для оценки характера публикацийЗаконопроект о внесудебной блокировке сайтов не предусматривает органа для оценки характера публикаций
Найем: депутаты "нового поколения" осенью могут предложить своего кандидата в президентыНайем: депутаты "нового поколения" осенью могут предложить своего кандидата в президенты
Рада не продержала скандальную правку о "зеленой энергетике" в законе об алиментахРада не продержала скандальную правку о "зеленой энергетике" в законе об алиментах
Последние новости
Подгружаем последние новости