Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности снова отложили

Запланированное на среду заседание Комитета ВР по вопросам правосудия, перенесено на завтра.

Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности снова отложили
Фото: Макс Требухов

Рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности в четверг отменяется, так как запланированное на среду заседание Комитета ВР по вопросам правосудия перенесено.

Об этом в комментарии Lb.ua заявил заместитель главы Комитета ВР по вопросам правосудия, нардеп фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"За час до запланированного заседания комитета все члены получили уведомление о том, что оно отменено. Внеочередное заседание комитета должно состояться завтра. Скорее всего, в 12-00, в перерыве работы парламента. Если такое заседание состоится и мы рассмотрим законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, то на вечернее заседание теоретически они могут быть вынесены в зал", — заявил он.

В то же время, как сообщил источник LB.ua в коалиции, запланированные на четверг вопросы о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, а также увольнения и назначения ЦИК, - не будут рассмотрены из-за отсутствия политических договоренностей.

"Вероятнее всего, эти вопросы отложат на осень, когда начнется новая сессия", сказал политик.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности и рекомендовал принять необходимые изменения в Конституцию еще на этой сессии.


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