Опубликован текст меморандума о Hyperloop. Информации о сроках, ценах и обязанностях нет

14 июня Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transporation Technologies (HTT) подписали меморандум о сотрудничестве. Ранее его текст не публиковался в открытом доступе, однако издание «Українські новини» получило копию документа в ответ на запрос в Министерство, пишут AIN.UA.

Из его текста следует, что договоренности имеют декларативный характер и никак не обязывают подписантов. Действие меморандума продлится до 14 июня 2019 года, если только один из участников процесса не захочет предварительно его разорвать.

Опубликован текст меморандума о Hyperloop. Информации о сроках, ценах и обязанностях нет

До того момента, стороны условились о следующем:

  • способствовать проведению научных мероприятий технического характера;
  • обмениваться информацией о возможности реализации форм сотрудничества;
  • прикладывать усилия к тому, чтобы найти альтернативу для финансирования и обоснования технологии;
  • оказывать поддержку в формировании нормативно-правовой основы;
  • поддержать реализацию коммерческого проекта Hyperloop-линии длинной не менее 10 км;
  • обмениваться опытом, организовывать визиты на тестовый полигон в Украине, а также инновационного центра HTT во Франции;
  • обмениваться открытой информацией;
  • привлекать иностранную техническую помощь;
  • совместно обрабатывать предложения относительно разработки нормативно-правовых актов;
  • публиковать информацию о сотрудничестве.

Чтобы реализовать положения меморандума, сторонам разрешается привлекать частные предприятия, учреждения, организации или отдельных лиц. Упоминаний о сроках выполнения проекта или его оценочной стоимости нет. При этом, после подписания документа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян комментировал его следующим образом:

Мы четко договорились объединить усилия. Во-первых, мы будем совместно разрабатывать технологию, во-вторых, мы договорились про совместный поиск инвесторов для этого проекта. Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которую дотируют правительства. Это должна быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ БуякевичВ Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич
СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской областиСБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
Блок рекламы


Похожие новости
Сытник: некоторые фигуранты дел НАБУ праздновали победу, увидев текст закона об Антикоррупционном судеСытник: некоторые фигуранты дел НАБУ праздновали победу, увидев текст закона об Антикоррупционном суде
Комитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасностиКомитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасности
В СБУ прокомментировали опубликованный в СМИ "расстрельный список" журналистовВ СБУ прокомментировали опубликованный в СМИ "расстрельный список" журналистов
Нардепа Рабиновича обвинили в двойном гражданстве: опубликовано доказательствоНардепа Рабиновича обвинили в двойном гражданстве: опубликовано доказательство
Власти США установили подозреваемого в утечках информации о кибершпионажеВласти США установили подозреваемого в утечках информации о кибершпионаже
Турчинов и посол Японии обсудили ситуацию на Донбассе в контексте гибридной агрессии РФТурчинов и посол Японии обсудили ситуацию на Донбассе в контексте гибридной агрессии РФ
Генпрокуратура получила доступ к информации о доходах ДанилюкаГенпрокуратура получила доступ к информации о доходах Данилюка
Один из главарей "ДНР" опозорился во время субботника: опубликовано видеоОдин из главарей "ДНР" опозорился во время субботника: опубликовано видео
Под Мариуполем уничтожен блиндаж боевиков: опубликованы кадрыПод Мариуполем уничтожен блиндаж боевиков: опубликованы кадры
Опубликовано спутниковые фото последствий удара по химобьектам в СирииОпубликовано спутниковые фото последствий удара по химобьектам в Сирии
Последние новости
Подгружаем последние новости