Опубликован текст меморандума о Hyperloop. Информации о сроках, ценах и обязанностях нет

14 июня Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transporation Technologies (HTT) подписали меморандум о сотрудничестве. Ранее его текст не публиковался в открытом доступе, однако издание «Українські новини» получило копию документа в ответ на запрос в Министерство, пишут AIN.UA .

Из его текста следует, что договоренности имеют декларативный характер и никак не обязывают подписантов. Действие меморандума продлится до 14 июня 2019 года, если только один из участников процесса не захочет предварительно его разорвать.

До того момента, стороны условились о следующем:

способствовать проведению научных мероприятий технического характера;

обмениваться информацией о возможности реализации форм сотрудничества;

прикладывать усилия к тому, чтобы найти альтернативу для финансирования и обоснования технологии;

оказывать поддержку в формировании нормативно-правовой основы;

поддержать реализацию коммерческого проекта Hyperloop-линии длинной не менее 10 км;

обмениваться опытом, организовывать визиты на тестовый полигон в Украине, а также инновационного центра HTT во Франции;

обмениваться открытой информацией;

привлекать иностранную техническую помощь;

совместно обрабатывать предложения относительно разработки нормативно-правовых актов;

публиковать информацию о сотрудничестве.

Чтобы реализовать положения меморандума, сторонам разрешается привлекать частные предприятия, учреждения, организации или отдельных лиц. Упоминаний о сроках выполнения проекта или его оценочной стоимости нет. При этом, после подписания документа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян комментировал его следующим образом: