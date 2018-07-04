Опубликован текст меморандума о Hyperloop. Информации о сроках, ценах и обязанностях нет
14 июня Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transporation Technologies (HTT) подписали меморандум о сотрудничестве. Ранее его текст не публиковался в открытом доступе, однако издание «Українські новини» получило копию документа в ответ на запрос в Министерство, пишут
Из его текста следует, что договоренности имеют декларативный характер и никак не обязывают подписантов. Действие меморандума продлится до 14 июня 2019 года, если только один из участников процесса не захочет предварительно его разорвать.
До того момента, стороны условились о следующем:
- способствовать проведению научных мероприятий технического характера;
- обмениваться информацией о возможности реализации форм сотрудничества;
- прикладывать усилия к тому, чтобы найти альтернативу для финансирования и обоснования технологии;
- оказывать поддержку в формировании нормативно-правовой основы;
- поддержать реализацию коммерческого проекта Hyperloop-линии длинной не менее 10 км;
- обмениваться опытом, организовывать визиты на тестовый полигон в Украине, а также инновационного центра HTT во Франции;
- обмениваться открытой информацией;
- привлекать иностранную техническую помощь;
- совместно обрабатывать предложения относительно разработки нормативно-правовых актов;
- публиковать информацию о сотрудничестве.
Чтобы реализовать положения меморандума, сторонам разрешается привлекать частные предприятия, учреждения, организации или отдельных лиц. Упоминаний о сроках выполнения проекта или его оценочной стоимости нет. При этом, после подписания документа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян комментировал его следующим образом:
Мы четко договорились объединить усилия. Во-первых, мы будем совместно разрабатывать технологию, во-вторых, мы договорились про совместный поиск инвесторов для этого проекта. Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которую дотируют правительства. Это должна быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль.
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