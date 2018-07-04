?Директора Департамента финансовой политики Минфина повысили до замминистра

Юрий Гелетий работает в Минфине с 2015 года.

Кабинет министров 4 июля назначил на должность замминистра финансов Юрия Гелетия. Он стал первым заместителем, назначенным по представлению нового и.о. министра Оксаны Маркаровой.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Гелетий с октября 2015 года занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

В должности заместителя министра финансов Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.

Юрий Гелетий получил высшее образование в Львовском национальном университете им. И.Франко: в 2001 году окончил факультет международных отношений и получил квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям, переводчика; в 2002 году - юридический факультет (специалист по правоведению).

После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

Свободно владеет английским и немецким языками.

Напомним, что предыдущему министру финансов Александру Данилюку отказали в назначении заместителем Яну Бугримову. Это привело к публичному конфликту Данилюка с премьер-министром Владимиром Гройсманом и, в конечном итоге, к отставке министра.