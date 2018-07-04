В докладе указаны цели, поставленные роSSийским президентом.

Комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведки о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном 3 июля.

"Мы считаем, что президент РоSSии Владимир Путин в 2016 году санкционировал кампанию, направленную на президентские выборы в США . Цели РоSSии заключались в подрыве доверия общественности к демократическому процессу в США , унижении Клинтон и причинении ущерба возможности быть избранным и потенциальному президентству. Мы также считаем, что Путин и роSSийское правительство создавали явные преференции избранному президенту Трампу", - сказано в отчете.

В отчете Комитета США упоминаются пути роSSийской пропаганды РоSSии, в частности, с помощью медиа Sputnik и RT (Russia Today).

Комитет изучал аналитическую работу, выполненную разведывательным управлением с января 2017 года, а также источники, на которых она основывалась, и не видит никаких причин оспаривать его выводы. Однако расследование будет продолжаться.