Комитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборы
В докладе указаны цели, поставленные роSSийским президентом.
Комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведки о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном 3 июля.
"Мы считаем, что президент РоSSии Владимир Путин в 2016 году санкционировал кампанию, направленную на президентские выборы в США. Цели РоSSии заключались в подрыве доверия общественности к демократическому процессу в США, унижении Клинтон и причинении ущерба возможности быть избранным и потенциальному президентству. Мы также считаем, что Путин и роSSийское правительство создавали явные преференции избранному президенту Трампу", - сказано в отчете.
В отчете Комитета США упоминаются пути роSSийской пропаганды РоSSии, в частности, с помощью медиа Sputnik и RT (Russia Today).
Комитет изучал аналитическую работу, выполненную разведывательным управлением с января 2017 года, а также источники, на которых она основывалась, и не видит никаких причин оспаривать его выводы. Однако расследование будет продолжаться.
Напомним, согласно докладу ЦРУ, часть которого была опубликована в мае, Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году. РоSSийские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.
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Политика
04.07.2018 12:23