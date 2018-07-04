Комитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборы

В докладе указаны цели, поставленные роSSийским президентом.

Комитет по разведве США подтвердил данные о вмешательстве РоSSии в президентские выборы
Фото: telegraph.co.uk

Комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведки о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном 3 июля.

"Мы считаем, что президент РоSSии Владимир Путин в 2016 году санкционировал кампанию, направленную на президентские выборы в США. Цели РоSSии заключались в подрыве доверия общественности к демократическому процессу в США, унижении Клинтон и причинении ущерба возможности быть избранным и потенциальному президентству. Мы также считаем, что Путин и роSSийское правительство создавали явные преференции избранному президенту Трампу", - сказано в отчете.

В отчете Комитета США упоминаются пути роSSийской пропаганды РоSSии, в частности, с помощью медиа Sputnik и RT (Russia Today).

Комитет изучал аналитическую работу, выполненную разведывательным управлением с января 2017 года, а также источники, на которых она основывалась, и не видит никаких причин оспаривать его выводы. Однако расследование будет продолжаться.

Напомним, согласно докладу ЦРУ, часть которого была опубликована в мае, Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году. РоSSийские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ БуякевичВ Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской областиСБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
Блок рекламы


Похожие новости
Профильный комитет одобрил законопроект о внесудебной блокировке сайтовПрофильный комитет одобрил законопроект о внесудебной блокировке сайтов
Комитет Рады вызвал Супрун для отчета о ходе медреформыКомитет Рады вызвал Супрун для отчета о ходе медреформы
Порошенко в Сербии подтвердил непризнание Украиной КосовоПорошенко в Сербии подтвердил непризнание Украиной Косово
В структуре парламента создадут комитет разведки, - ПарубийВ структуре парламента создадут комитет разведки, - Парубий
В РоSSии допустили обмен Сенцова на роSSийских заключенныхВ РоSSии допустили обмен Сенцова на роSSийских заключенных
По всей РоSSии проходят митинги против повышения пенсионного возрастаПо всей РоSSии проходят митинги против повышения пенсионного возраста
Арьев обещает уйти из ПАСЕ в случае возвращения туда РоSSииАрьев обещает уйти из ПАСЕ в случае возвращения туда РоSSии
В РоSSии школьникам выдали грамоты с украинской символикойВ РоSSии школьникам выдали грамоты с украинской символикой
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на 6 месяцевСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на 6 месяцев
Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSииПорошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости