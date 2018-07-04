Курц призвал Евросоюз к укреплению диалога с РоSSией

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к «укреплению каналов» для диалога с РоSSийской Федерацией. По его словам, Вена хочет внести свой вклад в этот процесс.

Об этом Курц заявил в Европейском парламенте, представляя программу председательства Австрии в Совете Евросоюза, сообщает издание Die Presse.

Так, в ходе выступления Курц подчеркнул, что Австрия за время своего председательства стремится играть роль «строителя мостов». Он отметил, что Европа является «нашим будущим», и страны должны защищать «европейский образ жизни».

Также австрийский канцлер прокомментировал отношения с Россией: «Мы хотим внести свой вклад в укрепление диалога с Россией. Мир на континенте может существовать только с Россией, а не против РоSSии».

Он отметил, что в ЕС не будет согласия абсолютно по всем вопросам, однако странам следует сосредоточиться на объединении.

Источник: ZN.ua


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